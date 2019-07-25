張家輝任賢齊拍打戲搵外援：好有新鮮感

藝人張家輝與任賢齊（小齊）早前合作電影《沉默的證人》，家輝揚言今次拍戲非常考他演技，事關他本人「太好打」卻要為了角色隱藏實力，十級難度。他說：「戲中我飾演一個斯斯文文嘅法醫，唔識打交，理應捱打唔識還手，但拍攝時唔覺意使出《激戰》真功夫，會有下意識嘅自然反應，我最初都唔發現，打完一輪後導演Renny Harlin睇playback時發現，話我要好好隱藏，唔可以畀觀眾發現我食過夜粥。」



小齊則表示：「戲中我係受過專業訓練，好打得，但家輝係斯文人，只會打爛仔交，即係單憑本能反應擋拳、迴避或者掟嘢，例如玻璃樽、滅火器。家輝好體貼和好有經驗，知道邊個角度打落嚟唔會真『爆缸』。相反，因為佢個角色唔識打交，反而要『硬食』，雖然做咗安全措施，但睇到都戥佢痛。」



家輝與小齊於2014年合作過《大事件》，這次《沉默的證人》由經典荷里活大電影《虎膽龍威 2》（Die Hard 2） 動作導演Renny Harlin執導，三人首度合作。小齊說：「今次合作感覺都幾特別，導演預先畫好晒Story board，分鏡分得好仔細，每一個情緒、動作都會事前好詳細解說。」家輝說：「作為我們演員嚟講說梗係好想乜都試，今次用外國人導演、外國人思想放喺在香港電影，很有新鮮感！」除了打打殺殺，戲中亦有不少內心戲，雖然家輝與小齊在戲中正邪對立，但另一個角度，小齊的角色是為了家人而走上不歸路，他說：「我嘅角色好立體，我本身唔係天生壞人，我想畀家人過好日子而走歪。喺家輝嘅立場我當然係壞人，我用好多方式去傷害佢身邊嘅人，或者利用佢嘅心靈弱點逼到佢崩潰，令他屈服。呢場戲令我很深刻，家輝表情變化處理得好細緻。」身旁的家輝謙說：「我跟住你去 演！」小齊打蛇隨棍上，問家輝：「其實你好細心，你都係好導演。你幾時再做導演？搵我拍戲，我都會全力以赴架！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。