取消高雄影展閉幕座談　甄珍再度入院

資深藝人甄珍因身體感到嚴重不適由助手陪同入院接受治療。當時大約晚上八時許，她感到頭、手、腳麻痺、頭痛頭暈、胃納悶、血壓忽高忽低，最後被往急症室搶救，初時擔心是中風，經檢查後已排除這個可能，至於實際原因要待明天接受MRI（磁力共振掃描）檢查後才有報告。



現正留院接受觀察的甄珍，病情已有好轉，但頭部仍感到脹痛及暈眩，落床去廁所都要有人陪伴，而兒子章立衡（前名劉子千）一直在醫院照顧母親。甄珍進食以清淡為主，今日已吃過粥和水果，由於好多朋友收到消息後紛紛致電慰問，但醫生、助手不想甄珍操勞，已經沒收了她的電話，醫生亦希望甄珍的朋友不要前來探病，待她靜心休息。



原本甄珍要到高雄出席自己的影展閉幕座談活動，但因身體不適被迫取消，對此，她大感歉意；而她今次入院，是本月第二次，於本月15日，甄珍因為操勞過度導致頭暈嘔吐被送入高雄醫學大學附設醫院。之前在高雄，她邀請了秦祥林及逾三十位港台藝人出席自己個人影展，如今於香港再次入院，身體狀況令人擔憂。



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