學神功護體　莊思敏內地出騷被保安推跌

藝人莊思敏（Jacquelin）谷胸露腰出席選美記者會，大派福利！她表示自己是選美評審之一，問到可有推薦身邊朋友參賽？她大笑說：「有密切留意啲朋友係趕唔切參加香港小姐，又或者喺港姐畀人Foul出局嘅。」自認是嚴師的她著重佳麗口才及時間觀念：「試過有年又係做評審，見到一個佳麗幾靚，但性格麻麻，答問題過分自大，就冇揀佢入圍，有自信就唔好自大，同埋遲到會扣分。（有咩Tips？）做運動，因為要着泳衣。」



正忙於為無綫新劇《網絡騙案》趕戲的Jacquelin指快將拍畢，之後會到內地拍攝電影，講到任達華日前在內地出席活動遇襲一事，她表示睇到新聞時好震驚：「現場有足夠保安都反應唔到，我哋有我哋嘅擔心，但無可避免，今次只係個別例子，希望華哥早日康復，好彩佢身手敏捷，個兇徒都好狠！」她又自爆曾出席內地活動反被保安推跌：「人多一定會有少少混亂，可能咁啱啲保安又唔太專業。（學兩招旁身？）咁要學刀槍不入神功，哈哈！」



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