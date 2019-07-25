真係唔知情？大成物業被爆經營非法娛樂場所

韓國天團Big Bang的前成員勝利經營的夜店Burning Sun今年先後爆出暴力、性侵、毒品及逃稅等嫌疑，他其後更因涉挪用夜店資金、安排及參與性交易、安排律師造假文件、教唆銷毀證據、違反性暴力等處罰特例，以及旗下夜店涉違反食品衛生法，合共7項嫌疑而於昨日被一併送檢。



而Big Bang成員大成今晚就被Channel A電視台爆他持有的物業其實是安排性買賣的非法娛樂場所，該大樓位於首爾江南區，大成在2017年以310億韓圜買入該大樓，記者發現該大樓的用途與申報的內容並不一樣，有多間非法營運的夜店，對於大樓被指有多間非法夜店經營，地產代理就指大成只是這棟大樓的業主，與大樓內經營的夜店無關：「他買入大樓時只知道店舖主人在註冊時申報的內容，如果知道對方是經營非法娛樂場所，便會取消與租戶的合約。」



據指經營非法娛樂場所的店主向區廳申報時聲稱他是營運餐廳，但職員卻曾向客人宣傳指大樓的事主是大成，而該娛樂場所早於2005年開始經營，所以地產公司有關人士亦認為大成不知情的可能性較低。而江南區廳指業主有責任確保大樓維持本來的用途，即使大成不知情，亦一樣會被追究責任，區廳亦指會嚴厲監管大成擁有的大樓，一旦發現違反條例的行為，便會採取相關行政措施。