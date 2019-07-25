郭富城有意搞慈善車展晒珍藏　鼓勵實踐夢想

天王郭富城到澳門新濠天地，出席首個亞洲珍品展覽「奢迷空間」活動，展覽上全是億萬富豪的超級玩具，包括飛機、車、遊艇等珍藏。其中戴黑超的城城在私人訂製飛機上型爆登場，表示小時候夢想是做飛機師：「可惜冇做到，電影入面都未做過飛機師，頭先坐上呢架私人小型飛機個心都卟卟跳！」心情興奮的他更笑言想揸走架飛機。之後他又坐上在電影《黑超特警組》出現過的防彈裝甲車體驗，又去了參觀電動遊艇，表示：「5、6年前考咗船牌，我都有自己船，有時工作壓力大開船就會忘記煩惱。」



第一架車已值二百多萬



受訪時城城坦言心儀該架私人小型飛機，笑言想將它擺去自己天台，問到飛機幾錢？他表示：「唔知喎，但唔係想像中天文數字咁貴。（對你來講咋嘛？）喺飛機系列嚟講就係唔係咁貴，不過做演員嘅好處就係可以透過角色感受自己嘅夢想。」講到他一向有收藏名車，他表示：「用多年努力去買啲自己鍾意嘅嘢獎勵自己，如果唔係就係白活，我記得細個係收藏手錶同埋荷蘭汽水蓋，但唔同階段就有能力買唔同嘢，記得出嚟做嘢開完香港第一個演唱會，就買咗第一架車，紀念自己開咗26場演唱會，當時架車都成二百幾萬，依家都仲喺度。」



慈善車展 適當時候才舉行



問到現時收藏了幾多架車？他笑言：「唔講住，但希望將來可以開個慈善展覽將啲車展出，話畀未有夢想嘅朋友聽，想要希望得到嘅物件需要大量努力，一步步實踐，鼓勵大家要有正面思想同有夢想，我自己都要努力，依家都未有能力買到頭先嗰啲展品，所以呢個將會成為人生推動力。」問到想幾時開展覽？他只謂：「睇timing，暫時未係適當時候。」而問到可有為囡囡收藏甚麼物品？他表示：「都係啲金鈪、吊墜、平安鎖，好多哥哥、姐姐送咗呢啲畀佢哋，大個咗就會畀番佢哋。」另外講到他繼張學友後，成為新進「逃犯剋星」，他笑言：「睇到新聞好詫異，擘大個口唔識回應。」



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