港姐外景：黃嘉雯鍾意比卡超恨同楊詠彤交換

《2019香港小姐競選》日本外景進行第二天拍攝，15名候選港姐分兩批於東京各區拍攝，其中10位佳麗就去了東京車站取景。同場兩名大熱佳麗黃嘉雯和楊詠彤齊齊受訪，楊詠彤稱早上去了主題餐廳拍攝，令到黃嘉雯非常羨慕，她笑言：「我好鍾意比卡超，冇得去好失望！」



而明天黃嘉雯則會去築地拍攝，笑言應該跟楊詠彤交換：「佢好鍾意食刺身！」問到今次行程辛苦？黃嘉雯大賣口乖說：「剛開始拍攝，工作人員辛苦啲！」二人晚上10點幾瞓，翌朝凌晨4﹑5點便起床準備，她們稱還可以應付，為了保持靚樣，每日敷Mask，抵禦當地乾燥天氣。問可有時間購物？黃嘉雯稱：「冇時間，唯一購物地點，係酒店樓下便利店，我諗可以樓下買吓嘢食！（之前嚟日本大出血？）係！最愛買藥妝，但今次冇時間，行程緊密，但亦體驗到唔同嘅嘢！」



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