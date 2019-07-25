港姐外景：寒背楊慧敏自認多缺點

十五位候選港姐到日本東京拍攝外景，佳麗之一的楊慧敏（Mina）任職空姐兩年，她稱以前經常飛東京，對當地巿中心非常熟路，也有帶過父母來旅行：「不過今次係唔同體驗，以前睇到啱嘅店會衝入去，今次係拍嘢所以唔可以，只可以喺車上面望吓，同佳麗介紹吓，等佢哋下次再嚟。（拍攝辛唔辛苦？）都OK，唔算好辛苦，今朝好開心，去咗《寵物小精靈》嘅主題餐廳拍嘢，寵物小精靈係我同哥哥嘅童年回憶，我由細到大好鍾意，攞咗啲紀念品，到時可以同哥哥分享。」日本出名多美食，但佳麗們又要保持身形苗條，問她會否很矛盾？她坦言：「都有掙扎，不過覺得日本菜唔好肥同好油膩，而且我每晚都會做拉筋同瑜伽。」



對於有佳麗會被淘汱，問她有否方法去突圍而出？她說：「要刻意表現自己就唔係自己，大會想我哋做自己，不過我有好多地方要改善，自己有唔少缺點，例如唔夠自信同寒背，佳麗都會互相提點唔好寒背，好多謝大會講畀我聽有呢個問題，因為我一直唔發覺，自己會多注意同改善。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

