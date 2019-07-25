張致恒結婚新娘不是我　舊愛：我怕過唔到今晚

張致恒（Steven）宣布就快結婚兼做埋老竇，不過未來太太並唔係大家認識嘅April，而係佢嘅粉絲雯雯。當大家以為Steven已為可以撇清同April關係之際，April喺晚上突然甫咗一張Steven的背影相，又似是而非發出恐怖控訴。



April留言：「May i know what's going on？點解忽然世界末日？」更恐怖係佢Hashtag話：「我怕過唔到今晚！」及「被偷走的那五年！」



東網致電April，記者起初問佢係咪April本人，佢起初話係，但當記者表明身份後，佢突然煞有介事唔認係April！



睇到咁嘅留言，唔只Steven驚，大家都好驚！



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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