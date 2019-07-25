情史厚過電話簿！張致恒溝女王衰鹹濕

出道18年的張致恒感情路上戰績彪炳，女友不是歌手就是女模，但每次分手皆因他衰偷食！



梁皓恩

2017年張致恒公告跟模特兒梁皓恩拍拖，並網晒合照放閃，他公開戀情因有感過去「個底」太花，想給對方安全感，更認定她是結婚對象。



傅珮嘉

2004年張致恒跟大他3年的歌手傅珮嘉發展姐弟戀，惟戀情只維持3年，因偷食網友Fiona及情慾對話曝光，後他公開表示對不起傅珮嘉。



鍾舒漫

2008年張致恒被爆和鍾舒漫於公屋同居，但玩暗撻不肯承認，有傳因偷食嫩模孫旗導致3年情玩完。孫旗自爆張致恒奪走初夜後玩消失，他認衰鹹濕玩一夜情。



莊端兒

與孫旗「玩完」之後，Steven與身材出眾的35E莊端兒撻着，及後傳他趁莊端兒外遊，搭上富貴台妹Doris，更到訪其家。莊端兒得知後決心分手，事後Steven承認性上癮要接受治療。



台妹Doris

本有女模女友的張致恒2016年被拍得帶富貴台妹Doris返歸度春宵，劈腿曝光，他再自責衰鹹濕：「我控制唔到！」



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