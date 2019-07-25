宣萱由Mall入魔　與袁澧林母女作反

於《不懂撒嬌的女人》演強悍Mall姐一角的宣萱，出道以來大多數飾演正派角色，給觀眾印象是一位大好人，今次在劇中卻來個大逆轉，飾演心狠手辣大魔頭「拜月教」教主華蓮，新鮮感十足；雖然只屬客串性質，不過憑其精練的演技，定能成為劇迷其中一個焦點。而「文青女神」袁澧林飾演由單純變得工於心計的教主女兒明河，性格轉折頗考驗演技，她卻能把角色層次拿捏得恰到好處，演出令人眼前一亮。



拜月教教壇壯觀宏偉



49歲的宣萱與25歲的「文青女神」袁澧林演兩母女，罕有演阿媽角色，宣萱面對心理關口雖然有點糾結，然而演反派卻過足戲癮，算是一大收穫。宣萱受訪亦坦言：「反派角色是我一直很想挑戰的，今次可以說是過足戲癮，非常享受整個拍攝過程，所以沒有難度。（劇中跟袁澧林飾演母女，可要跨過心理關口？）人母角色在十年前的無綫劇《老婆大人2》已經嘗試過，但當時的孩子只是一個嬰兒，而今次的孩子已是一位成人，幸好袁澧林是一位十分有天分及態度良好的演員。我們在休息時候會不斷交談，過程中我會嘗試了解這個『女兒』，經過了解後，我立刻可以進入華蓮的角色，所以是完全沒有心理關口。（有甚麼難忘場口？）華蓮十年後第一次出現在拜月教上，當天是我第一天進入這個場景，看到製作團隊搭建了一個十分宏偉的拜月教壇，使我十分驚訝。當日有過百位臨時演員在場，並向華蓮跪拜，壯觀浩蕩的畫面令我十分難忘。」



出道四年便有機會擔任女二角色，袁澧林「文青女神」的魅力，不比主角袁冰妍遜色。劇中她是純真小公主，可是經歷世俗洗禮後，變成心思縝密、步步為營的心機少女，角色層次多而甚有發揮，其古裝造型亮眼亦大受讚賞。



吊威吔出場仙氣十足



說到古裝扮相被網民大讚仙氣十足，袁澧林說：「十分感謝劇組的團隊創作出很多不同造型給我，明河在不同階段造型都有所轉變，好有發揮。（首次演古裝可覺辛若？）今次是我首次演古裝，亦是我首次演內地劇，我認為拍攝古裝最難的部分，是在炎熱天氣下穿着多層的戲服，還要有武打動作，是體能上最大的挑戰。（哪個場口最為深刻？）第一次出場吊威吔那一場。吊威吔對我來說十分新鮮，開拍前有點緊張，幸好武術指導悉心教導，之後看到自己的出場畫面，覺得十分滿意。（與宣萱演兩母女可有怯場？）休息期間宣萱會不斷和我聊天，最深刻的母女場口，是迦若戰勝華蓮那場戲，那段情緒處理十分複雜， 在宣萱身上學到了做演員的專業態度。」



秦俊傑袁冰妍 無端傳緋聞



28歲的內地男演員秦俊傑，畢業於中央戲劇學院，當年只有14歲的他，得其同父異母的姐姐安排下，入了《滿城盡帶黃金甲》的劇組，成為了「謀男郎」，從而走上了演藝之路。跟比他小一歲、出身於上海戲劇學院的袁冰妍，在合作之前可謂「風馬牛不相及」，離奇在二人竟傳出緋聞。



2016年秦俊傑與內地女演員楊紫被傳拍拖，翌年情人節公告戀情，一年後分手收場，當時便有媒體拍到秦俊傑和袁冰妍走在一起，更影到男摸女的頭髮之親密舉動，令冰妍一度被誤會為「小三」！當時外間也對二人何以走在一起摸不着頭腦，直至後來《聽雪樓》推出，大家才恍然大悟，原來兩人只不過是合作夥伴，摸頭髮行為只不過是劇集拍攝時的角度問題。



雖然秦俊傑和袁冰妍首度合作，不過已很有默契，他倆在《聽雪樓》中的表現非常優秀，這部經典作品被二人重新演繹之後，有了不一樣的感覺。



江湖血戰討伐「拜月教」



《聽雪樓》改編自滄月所著的同名小說，拍攝陣容非常強大，由尹濤與劉國彤執導，故事講述被武林譽為「人中龍鳳」的聽雪樓樓主蕭憶情（秦俊傑飾）與「血魔之女」舒靖容（袁冰妍飾） ，二人為維護正義，帶領聽雪樓熱血少年們並肩征戰江湖，與「拜月教」勢力浴血抗衡，共同締造的一段江湖傳奇。劇組利用精緻的場景，炮製出新一代武俠劇。



教主搖鈴索命



而香港藝人宣萱及袁澧林在劇中為母女關係，同屬「拜月教」，宣萱飾演一位非常強勢的女人，因被人傷害過而立志殺害曾得罪她的人，每每使用手上所戴的搖鈴，搖一搖即可取人性命，加上劇中她畫上兩道劍眉，凸顯反派氣勢。



而袁澧林一開始本是位單純的小公主，為愛跟母親反目，母親死後接手「拜月教」教主一職，慢慢變得心計多端。



此劇融入大量新中式元素，色調參考了很多現存的歷史遺迹及國外古建築，採用直線條與圓形構圖， 搭建時將整體空間造得立體通透，讓畫面深遠生動，保留畫面背景的想像空間。



特設專區雙版本點播



myTV SUPER在7月22日起特設《聽雪樓》專區，方便客戶點播收看，myTV SUPER 用戶可以收睇原聲版，而配音版將於8月3日起上架，供基本版、至尊版或myTV Gold用戶收看。

專區內同時可收睇《聽雪樓》宣傳片，讓觀眾了解劇集拍攝時所利用的專業技術，呈現演員與畫面整體的藝術感， 為觀眾獻上一場場武俠動作的視覺體驗。



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