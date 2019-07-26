出戰荷里活！陳偉琪橫掃八個獎凱旋而歸

藝人陳偉琪（Vicky）早前到荷里活參加「WCOPA」世界表演藝術錦鏢賽，橫掃八個獎項，當中包括演藝獎項及樂器大獎，凱旋而歸！花了不少時間及心機練習的她非常開心，直言成功挑戰自己，因為今次沒有助手隨行，每日都要一腳踢處理各項問題，當中包括穿高跟鞋搬運大豎琴去會場：「酒店行去會場有一段距離，拉到索晒氣！今次去到一個人生路不熟嘅地方，真係有種由零開始嘅感覺，但係我幾喜歡呢種咁獨立嘅感覺。」



廣交好友冇艷遇



Vicky覺得參賽的最大得着並非贏獎項，而是過程中學到挑戰自己比挑戰他人更重要，又透露此行認識到來自世界各地的表演高手：「好多參賽者都好叻，比賽期間大家亦好團結，會互相幫忙整頭化妝，完全唔會有敵意，感覺好舒服。（係咪識到好多新朋友，有冇桃花？）桃花就冇，不過確實識咗好多朋友，其中一位嚟自澳洲唱歌劇嘅女仔，佢原本唔想參加Final，但經我鼓勵決定參加，結果攞咗全場大獎，戥佢高興！」



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