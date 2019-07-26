東方日報C2：張致恒突爆婚訊做埋老竇

組合BOYZ成員張致恒（Steven）情史多籮籮，曾被揭數度偷食而直認「性上癮」，近年他與舞台劇演員女友梁皓恩（April）穩定交往，昨日突然於社交網宣布婚訊，但新娘子卻另有其人，竟是其粉絲雯雯！原來二人早於今年4月已秘密產子，Steven亦親認榮升人父，認真峰迴路轉！



34歲的張致恒2003年與關智斌（Kenny）組成BOYZ出道，今年9月二人將舉行成軍16年首個紅館演唱會。Steven昨日報喜宣布將「做老襯」，還上載一張與女伴的合照，寫下：「感恩，我們將踏入人生另一階段，謝謝你。」相中女子挨着Steven膊頭，表現親暱。



情歸雯雯做個好老公



更令人驚訝的是相中「新娘」並非Steven於2017年大方認愛、並視為結婚對象的舞台劇演員女友梁皓恩。新娘子為28歲的粉絲雯雯，更有指三人曾陷入三角關係，最終Steven情歸雯雯！「換畫」之餘，更爆的是傳雯雯今年4月為他誕子，他已「跳Step」做爸爸，上周舉行百日宴，BB非常可愛。其實早前Steven已在網上發文向雯雯送上生日祝福，女方則以心心圖案回應，似為公開戀情鋪路。



面對種種傳聞及疑團，Steven昨日透過所屬的邵氏兄弟公司發聲明作回覆，直認已為人父，承諾會做個好老公：「一直都好想同大家分享三個喜訊。但未婚妻十分體諒及愛錫我，一直不想影響我嚟緊的工作安排及想低調處理。不過今次，請原諒我的衝動。嚟緊，我將會盡我人生最大嘅努力，做一個好男人、好老公同埋——好爸爸！」並以「我們仨」代表一家三口。



家姐張詠恩嚇一跳



而Steven的家姐、DJ當奴的太太張詠恩（Jan）亦透過社交網直認當「姑奶」：「祝福你們在這亂世中彼此擁抱最大的愛。對，我要做姑奶了，I love you both！」Jan回覆記者時指事前不知道弟弟會突然宣布婚訊，也被嚇一嚇：「我都係半個鐘頭前睇到佢個Post咋，冇先兆，完全唔知佢幾時會講。希望佢大個仔，做個負責任嘅男人，終於有個人箍得住佢喇！」對於弟弟做老竇，她卻封口，表示留待Steven回應。



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