家庭巨變兼患情緒病　王若琪絲竹憶亡父

歌手王若琪在樂壇消失了多年，原來她屋企遭逢巨變，父親過身，母親中風，她又患上情緒病，幸而總算捱過最艱難的日子。她病愈重新出發推出新碟，請得好友唐寧客串MV，令她最驚訝是新歌其中一句歌詞，竟然出現了亡父的「影子」。



王若琪（Takki）相隔十年再推出的新作《重圓》，是送給去世七年的父親，MV創作靈感來自經典劇目《再世紅梅記》，她和好友唐寧以大戲妝上陣，令Takki感覺神奇的是，當年為《破鏡》填詞的周耀輝，今次在新歌中寫了一句「台上着紅袍 台下奏絲竹」，「絲」是形容用絲做弦的江南絲竹弦樂器，而事前填詞人根本不知她亡父生前擅長拉二胡，她說：「我爸爸係粵劇嘅音樂領班，我跟周耀輝提及過爸爸係玩中樂，但冇具體講係玩咩樂器。」



被唐寧眼淚感動



Takki又說拍今個MV相當辛苦，除超時拍攝外，大戲妝的髮飾又重又緊，她大讚兩位參演的粵劇小朋友關楚燁和李海晴很專業，又十分感謝唐寧：「佢好好戲，我被佢嘅眼淚感動到。」至於近幾年絕迹幕前，全因受到沉重打擊：「爸爸病重時，我話不如買部氧氣機畀佢，我唔買結他，但爸爸叫我用錢去買結他，佢辛苦就一定，但我努力工作，人最重要有運氣，令我好唔捨得佢。」



病愈發放正能量



其後父親離世，又要照顧中風後不能說話的母親，令她患上情緒病：「一年前我係個失常嘅人，人前裝鎮定，但其實連到人多嘅地方都會覺得抖唔到氣，食藥後好攰，但好過長時間失眠。」幸好今年終於病愈，Takki希望新歌可以帶出正能量，教曉大家抱着等待重逢的心意面對別離：「我相信會同爸爸喺另一個國度重遇。」



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