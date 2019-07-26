張致恒腳踏五船關性上癮？3徵兆斷定患病

藝人張致恒（Steven）宣布完結婚兼做咗老竇冇耐，就陸續爆出佢一腳踏五嘅消息，關係七國咁亂，難免令人聯想起佢喺2016年曾認性上癮一事，當時佢話：「係咁多年好困擾自己嘅問題，希望有一日可以解決到。」



其實性上癮指任何與性有關行為過多，以致影響患者日常生活及對家人、朋友或伴侶造成困擾。美國性健康促進協會制訂咗標準。如有以下三種徵兆之一，就有可能患上性上癮症：一．是否覺得自己無法控制自身的某種性行為？二．某種失控的性行為是否已造成嚴重影響？三．是否會不由自主、不斷地想到某種失控的性行為？



如果真係患有性上癮就應該要及早醫治，除咗要搵專業嘅心理專家協助外，仲要檢查係咪生理問題，同埋要訓練增強個人意志力，以及學識轉移注意力適當發泄等。



性上癮絕對唔係罕見情況，好似曾經自爆「口交致癌」嘅奧斯卡影帝 奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas），高爾夫球名將「老虎」活士，同埋震驚中外嘅荷里活淫魔監製Harvey Weinstein都係患者之一。



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