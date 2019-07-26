【楊怡有怪癖】羅仲謙爆：佢好鍾意聞腳

藝人羅仲謙在星皓電影《小Q》中扮演導盲犬訓練員，戲內對犬隻相當愛護的他，私底下亦「愛犬成狂」。他4歲開始養狗，婚後與太太楊怡落力「湊仔」，並揚言會慎重考慮成為導盲犬寄養家庭，愛心爆棚！



阿謙與阿怡暫未有B，但其實早已躍升為「父母」，他說：「自己『仔女』梗係錫啦！我本身有隻混種大狗，而阿怡就養咗兩隻小貴婦狗，點知狗仔每次見到大狗都會好惡咁叫，所以直至依家，佢哋幾兄弟都只可以隔住窗見面咋！」並自爆因太太關係，他與狗狗亦愈來愈親密：「依家我接受到同佢哋一齊瞓、錫錫咁，阿怡仲有個特殊癖好，就係索狗仔腳喇！搞到我間中都會聞吓佢哋嘅體味，覺得好得意。」但他踢爆太太從不入場欣賞以犬隻為題材的電影：「睇完個心會好唔舒服，不過今次因為我有份參演，所以佢破例一次。」



擬照顧導盲犬



談到新片，阿謙坦言：「可能接拍嘅時候冇諗咁多，但愈拍就愈了解得多，依家除咗想票房有佳績外，更希望喚醒社會責任，令大家明白導盲犬對視障人士嘅重要性。」接受與導盲犬相處的訓練時，他發現導盲犬較一般寵物聰明：「佢哋係工作犬，等同視障人士雙眼，但一般人可能對佢哋產生抗拒，搭車拒載、食肆其他食客會嫌佢哋有體味等等，好彩有正義之士為佢哋發聲。（考慮成為導盲犬寄養家庭？）真係有諗過，可行嘅情況下一定會支持，但都要諗清楚客觀條件，有冇足夠時間帶佢哋去上堂。」



領養代替購買



從小在「狗堆」長大的阿謙，想起小時候的歡樂，少不免提到以往家中的「寶貝」﹕「屋企人唔贊成買狗，咁多年以嚟唔係收養，就係朋友送，更加試過遇到自來狗。記得有隻自來唐狗喺我屋企生咗幾胎，最後我哋見證埋佢啲仔嘅離世。唐狗可能外表平凡，但有好靈性，佢知死期將近，就會自動消失唔想主人傷心，一個星期後屋企人見佢再冇出現，就知大家緣分已盡，惟有永遠懷念佢。」



化妝：Leo Tam@Annie G Chan

髮型：Jan Chiu@PP IL Colpo

服飾：NEIGHBORHOOD@EXI.T

場地：Studio King影樓



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