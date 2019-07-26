同奧瑪friend番！昆頓傾拍《標殺令3》收山

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的第9部作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）將於明日香港率先上映。而昆頓曾揚言拍埋第10部導演作品之後就正式收山。



而近日他為宣傳新作而接受美國傳媒訪問，在訪問中他「放風」表示有意開拍《標殺令3》（Kill Bill Vol.3）作為告別作！他說：「我最近同奧瑪花曼（Uma Thurman）傾過，我又有一啲想法，所以我哋上個禮拜至傾過呢件事，如果我嘅戲中有任何一套可以延續落去，那一定會係《標殺令3》。我好想知道『新娘』（奧瑪角色）10年之後、15年之後會發生咩事？佢個女又會發生咩事？」



查實今年已有電影網站為慶祝《標》上映15周年紀念而做網上調查問網民「奧瑪的20歲視星女兒Maya Hawke應唔應該演《標3》B.B.一角？」B.B.係奧瑪片中角色「Bride」Beatrix Kiddo的女兒。結果有81%網友認為Maya適合演！Maya是奧瑪與影星前夫伊凡鶴基（Ethan Hawke）所生，Maya曾主演過劇集，而今年她亦參與神劇《怪奇物語3》（Stranger Things3）。最近她亦有參演昆頓的《從》。



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