密友鄧萃雯撐開騷　陳潔儀為「戀情」開腔

歌手陳潔儀（Kit）、李幸倪（Gin Lee）和江海珈（AGA）舉行音樂會，Kit的閨密鄧萃雯及前Sun Boyz成員麥子豪（Dennis）亦有前來捧場。



提到閨密鄧萃雯專程來捧場，對被傳出兩人變「同性蜜友」，Kit笑指要趁機澄清：「我哋喺個圈咁耐，網上啲人亂講，其實我哋嘅性格喺娛樂圈係難搵到真心嘅朋友，可能好多嘢令人覺得佢難相處接近，但我又覺得好容易接近，佢講嘢好直，直到有啲人面皮薄會頂唔住，但反而我覺得咁嘅人先好做朋友。」對於被人誤會是同性密友，可有嬲？她笑言：「嬲？係好好笑，其實我哋都抵死嘅，張相我個樣有啲似男仔咁，我錫佢面之嘛。有啲朋友好戇居，以為我哋係。（以後兩個出街唔敢咁親密？）咁我哋真性情，對好朋友就係會好熱情。」問到Kit會否擔心怕阻礙追求者？她坦言：「係呀，會怕架，我哋兩個都最驚呢樣，要幫我哋澄清。」



三女首度同台演唱，Kit先和Gin Lee合唱《心痛》，Gin Lee儼如小歌迷表示：「我好似發夢，因為我鍾意咗Kit好耐，無啦啦變咗表白。我由細到大都聽Kit啲歌，佢啲歌又好聽，把聲好有親切感同好溫暖。《心痛》呢首歌我之前喺《中國好聲音》唱過，冇諗過可以同台唱，好似發夢，我想搣自己。」Kit即作狀搣她，並大讚Gin Lee：「呢個女仔唱得好過我。」



三人難得一齊開騷，完騷後受訪，Kit稱這晚是一個開始：「咁講好似好唔謙虛，但綵排嗰陣佢哋已經唱得好好聽，有時聽錄音同真人會被人呃架嘛，但佢哋真係唱得好好。」



AGA亦言綵排時就算不是自己部分，都會留下來聽Kit唱歌。Gin Lee稱和Kit同台很夢幻，Kit笑道：「我喺台度見到你嘅表情好得意，成個細路女咁。」Gin Lee說：「見到我心心眼出晒嚟。」Kit表示會給Gin Lee九分，餘下一分是給她進步空間。



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