藝人林峯同女友張馨月打得火熱,點知早前有網友拎佢同林峯前度女友吳千語作比較,更有網友直言覺得吳千語靚啲,令佢忍唔住反擊指:「我就是我。」霸氣回應網友!



呢日佢兩個不約而同喺社交網上載泳衣相,隔空大鬥法!先有去咗美國夏威夷旅行嘅吳千語,之前因為唔記得搽防曬搞到曬傷,但佢繼續冇有怕,孖住朋友滑水,仲話見到一見鐘情嘅龜:「Not the best day to surf but we made a new friend .#我和龜對看2秒鐘 #一見鍾情 #兩情相悅」



至於另邊廂同林峯都打唔甩嘅張馨月,就去咗遊船河,上載自拍照嘅佢,話自己曬黑咗:「又把自己曬黑了一個色號!」



