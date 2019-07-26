一夜情變未婚妻？小四爆張致恒結婚真相

藝人張致恒（Steven）宣布雙喜臨門結婚加做老竇後，即爆出一腳踏五船消息，當中「小四」Moon不停發文爆料攻擊，佢同網友留言互動時，爆出Steven係受到威脅下先至無耐結婚！



Moon留言講番成件事嘅時間軸，就係Steven同舊愛梁皓恩（April）散咗之後，佢哋先至開始，不過期間佢發現Steven偷食，但係畀咗次機會原諒對方，之後Moon再發現當時仲未係Steven未婚妻嘅雯雯存在，之後Steven同雯雯仲有埋BB，Moon話當時真係接受唔到。



Moon繼續話之後Steven向佢解釋，同雯雯只係一夜情關係，但係意外有咗BB，話雯雯不時拎小朋友出嚟威脅Steven，要Steven陪雯雯過生日等日子，如果唔係雯雯就會向記者爆大鑊咁話。



聽完呢番解釋之後，Moon表示唔知仲信唔信Steven好，不過佢有一樣嘢好肯定，就係雯雯一定知道April嘅存在，但係都要插入去Steven同April嘅關係入面。最後Moon話：「我真的覺得太可怕了。怎麼可以同一時間跟那麼多人在一起，騙了一個又一個，我真的不知道還有幾個。」



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