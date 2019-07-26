直認驚訝　衛詩雅勸張致恒唔好傷害人

藝人衛詩雅（Michelle）出席動漫節手機活動，並即場與現場觀眾進行手遊對決，直言平日喜歡打機，當遇上翌日放假便打通宵，並對男仔遊戲情有獨鍾，她說：「我唔打女仔遊戲，會好忟憎，因時平時都已經會煮嘢食，以前試過打機畀媽咪鬧，依家可以手機打機，當媽咪返嚟就扮覆短訊。」



問到打機時會否爆粗？Michelle自言打機時心情輕鬆，即使遇上緊張關頭時會不停笑，更說：「我都係打Online Game，仲開咪打，通常Random唔知我係邊個，我最鍾意同小學生打，佢哋好得意。（周杰倫都玩Online Game，有冇遇過佢？）冇，台灣人就遇過。」



對於舊同事張致恒宣布當人夫兼父親，Michelle表示已透過社交平台恭喜，至於有指張致恒其實與舊愛梁皓恩未分手，對此她說：「我有睇到啲留言，都驚訝！咁大個人應該自己解決，唔好做錯事影響人，唔好傷害人。（張致恒畀人話賤男？）如果淨係睇件事，係事實的話就確實係唔啱，但未清楚件事係點，就唔好咁多猜測，等佢哋自己講，依家太多壓力，又有小朋友存在。」



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