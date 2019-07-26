【同April已拍拖】莊端兒爆張致恒撩復合

張致恒（Steven）昨日突然宣布與粉絲雯雯結婚生仔，隨即被指腳踏五船，其中舊愛April一直被蒙在鼓裏疑有意輕生，並以「被偷走的五年」作hashtag。



藝人邵子風今日在社交網上發文，他以「被偷走的五年」去推斷，April當年可能已介入Steven與莊端兒的戀情。莊端兒接受訪問時表示：「我希望唔係真。（當年有冇發現有April呢個人？識唔識佢？）冇發現亦唔識。（邵子風講到呢個係佢做第三者嘅報應？）我都唔回應關於報應問題，因為未fact check佢哋究竟係咪5年，如果真係5年就肯定係我哋第三者，而且段關係就大家都好傷。我真心冇諗過傷害可以延續到2019。」



另外，她強調她跟Steven是在2013年年尾開始拍拖，所以不存她是April第三者的可能：「否則我哋14年公開時，April都會有相同反應。最後我不希望被偷走的那五年是真的！」



希望佢收心養性



另外，對於有指Steven腳踏五船，她坦言：「有啲驚訝！如果真事就太過分啦！（慶幸自己好分早算好彩？）冇話好唔好彩，始終一齊過，希望佢之後收心養性啦！（分手後，Steven有冇搵你復合？）剛分手時有，之後完全冇聯絡。（April講到要輕生？）愛情放過他人等於放過自己，世界沒有過不去嘅事情，只有自己跟自己過不去，時間從沒有為任何人任何事停留過一分一秒，請大家愛自己多一點，請不要為任何事情選擇輕生。」



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