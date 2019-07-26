謝安琪重金打造紅館騷　預售一分鐘賣晒飛

藝人謝安琪（Kay）出席《kay...isn’t me. Live 2019演唱會》記者會，原定10月9日至11日舉行3場紅館騷，由於優先訂訂票反應熱烈，故宣布加開12日一場。於記者會上，Kay別開生面於打破的浴缸中現身，在場司儀亦重提她「淋浴巨星」之稱，Kay對此表示：「因為我嘅浴室系列歌曲大家好鍾意，所以我哋想創作多啲唔同嘅作品畀大家，呢個浴缸代表一個舒適區，打破咗代表『會繼續突破』呢樣嘢。」適逢她加盟幻國文化一周年，老闆麥浚龍即送上私家咪作為禮物。



對於個唱加場，Kay直言開心，惟檔期有限，僅能加開一場：「今朝優先預售反應好好，一分鐘賣晒啲飛。（開埋早場？）冇歡樂早場，其實今次團隊不惜工本，當呢個演唱會係藝術作品去做，連今日個台啲木都好特別，現場掛嘅相都係特別整，舞台設計都特別，會開三面台。」嘉賓方面，Kay卻大賣關子，問到名單可有曾合唱的古天樂？她笑說：「唔好問啦！未回覆嘅。（老公張繼聰？）家人嚟安坐欣賞我演出就得。（啲服飾點？）啲布都特登喺意大利訂造，錢係其次。」





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