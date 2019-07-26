毒舌張敬軒黑面對付龔慈恩女

張敬軒（軒仔）打破傳統，成為香港首個女性脫毛品牌代言，並以龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）與軒仔一起拍攝的微電影《看得見的完美》，以他們飾演兩兄妹的故事，帶出「完美」主題。軒仔說：「可能我平時審美眼光畀人感覺夠挑剔，所以『完美』兩個字應該同我好近，今次搵我，係想啟發唔同嘅女仔知道『完美』應該係點，我諗我係個幾唔錯嘅儀容顧問。 」



去年舉行《HinSIDEOUT》演唱會的軒仔，扮「降2度」着熱褲勁歌熱舞，每日開show前都要處理一對「飛毛腿」，早前軒仔惡搞容祖兒的《Pretty Crazy》變成《Pretty Hungry》，一雙毛腿加「打格海膽」成為焦點，被冠以「腳毛女神」，軒仔笑言：「早啲識脫毛就唔會搞成咁啦，不過我覺得儀容整潔係好重要，尤其女仔，如果處理得唔好，就會畀人有唔整潔嘅感覺。」在微電影《看》中，軒仔與飾演妹妹的林愷鈴，都是完美主義者，而令工作經常產生磨擦。軒仔坦言因角色經常要扮嚴謹，故大部分時間都要黑口黑面兼毒舌，他說：「無論做咩角色，都需要好多energy，尤其呢類歇斯底里角色。」



軒仔戲內嚴肅，但從NG片段中，見到他因忘記對白，會忍不住大笑，難怪被「哥哥」不停鬧的Ashley笑言被鬧得好開心。她說：「自己都好鍾意音樂，一直有留意軒仔嘅作品，可以同佢合作真係好開心，當然希望將來有機會唱到佢嘅作品啦！」正於大學修讀建築系的Ashley，收到劇本後，都有向媽咪龔慈恩請教：「我都有同媽咪分享今次嘅工作，問佢攞啲意見，但媽咪畀我好大自由度，會好放手畀我用自己嘅方法去演繹。其實我覺得自己同角色性格有啲似，都有硬頸一面，但無論兩兄妹點鬧交，彼此都係咁愛大家，係一份好可貴嘅感情。」



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