附合以上條件！馮盈盈宣布結婚生B

藝人麥明詩（Louisa）及馮盈盈下午現身電視城，出席旅遊節目《荷蘭好玩》宣傳，一向語出驚人的盈盈席間笑言倘若收視過40點便宣布結婚、過50點便宣布生B，至於Louisa更搞笑謂只要50點就會瞓身買無綫股票！



事後二人孖住受訪。盈盈坦言節目安排於周日播放，加上近日社會氣氛，對收視或有一定的影響。Louisa則謂：「其實（收視）輪不到我哋擔心，每個人做好本份就得。」至於她被網民投訴節目內經常「黑面」，她解釋是「劇本設定」：「應監製要求我窒吓盈盈，我唔敢得罪盈盈嘅粉絲。」



盈盈自爆二人為拍節目肉帛相見，更曾於同一廁所換衫。問到會否尷尬，Louisa笑說：「冇喎，亦冇互比身材，大家心知就得，唔好喺傷口灑鹽嘛。」而二人明天便要飛往日本，參與應屆港姐外景拍攝。



另外，Louisa談起身為教師的爸爸榮休，即謂：「屋企個個要返工，佢冇人陪都搵啲嘢做吓，暫時幫佢租地方開補習班。屋企啱啱買咗樓，經濟壓力都大。（傳妳哋買咗3層喎。）屋企嘅私隱喎，唔講嘞。」



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