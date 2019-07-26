願負全責　Mnet調查《PD101》是否造假

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）上周五播出最後一集，由20名練習生進行淘汰，並由國民透過手機短訊進行投票，最終出線的11名練習生組成為期5年的限定男團「X1」出道，但多名大熱的練習生卻意外地落選，加上多一票差出現5次，粉絲質疑賽果內定及票數造假，組成「Produce X 101查明真相委員會」，並已透過集資聘請律師，表明會追究到底，而國會議員河泰慶連日來亦多次發聲，指幾乎可以肯定《PDX101》造假，促請檢察展開調查。



曾經否認造假的Mnet今日就發聲明回應，指在惹起爭議後曾嘗試進行調查，但他們很難確認真相，已邀請有公估力的調查機關進行調查，他們為了得到真相，會全力協助調查，如果真的存在錯誤，他們亦會負責。粉絲都表示不滿Mnet方面的回應，要求Mnet公開詳細的投票數據。



大熱倒灶的Jellyfish事務所旗下練習生金旻奎，一直被指是今季最靚仔的參賽者，節目開播前已成為焦點，而昨日有報道指事務所已收到不少廣告商的聯繫，包括化妝品、休閒服裝、飲品、零食、快餐及家電等廣告代言邀請，所以在金旻奎以演員或歌手身份出道前，很可能可以先透過廣告與觀眾見面。而金旻奎今午透過Instagram公開他與自己的廣告及餐車的合照，感謝粉絲的支持。



而X1成員在官方Twitter開通後，連日來都在上載自拍照跟粉絲分享近況，昨晚孫東杓就上載與宋亨俊的合照，而金宇碩亦公開他與宋亨俊、南道賢及李翰潔大玩情景劇的短片。