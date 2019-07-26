紅石林影婚照！張晉同佗B蔡少芬「再婚」

藝人張晉跟媽媽和老婆蔡少芬（Ada）拍的內地旅行真人騷《我最愛的女人們》，剛播出最後一集，節目來到最後一集，節目組特別為大家打造溫馨結局，安排各星級夫婦再穿起婚紗禮服影婚照，重溫當年的難忘時光。當時已懷着第三胎的Ada收到婚紗時，不禁擔心婚紗裙腰圍太窄，幸好最後兩口子Fit爆現身湘西紅石林拍攝婚照，對於懷孕中的Ada來說，這輯婚照可謂別具意義！



已結婚11年的張晉與Ada更以紅石為證，天池為媒，二人站在紅石林進行結婚拜堂儀式，寓意未來的日子繼續長相廝守，場面震撼！張晉感性地說：「好像昨日重現的感覺，最重要是兩個人攙扶着一起走。從我結婚那天開始，她一直在幫助我做一個更好的男人。路不好走，但風雨同路，這個就是我們的幸福。」最後，就連張晉爸爸也神秘現身見證這一幕，節目組更安排張晉爸爸及媽媽交換戒婚及親嘴，同樣重現結婚一刻，最終一家四口在溫馨感人的氣氛下，結束今次真人騷之旅。



此外，四組藝人家庭分別代表「甜酸苦辣」上演一場自創小劇場，抽中「辣」的張晉一家三口將辣身舞融入「廣場大媽舞」！張晉原來是個「舞」打巨星，打得又跳得，今次更親自為媽媽及老婆編舞，一家三口先耍起扇子及絲巾跳「大媽舞」，舞風一轉，張晉與Ada邊Rap邊跳勁舞，Ada更陷入忘我狀態箍着老公狂青頭，與張晉大跳另類性感辣身舞，贏得全場笑聲。

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