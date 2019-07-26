李靖筠東京水族館拍MV　睇到唔捨得走！

樂壇新人李靖筠（Gladys）繼《小蚊赧》之後，推出第二首派台歌《第三顆行星》，藉着「太空」帶出凡事感恩。Gladys說：「歌曲講述每一個星球之間都有佢哋嘅秩序，就好似人與人之間應該互相尊重、互相包容，每人都有自己嘅軌道。好感恩我哋係太陽系八大行星中嘅第三顆星球，但只有地球擁有適合嘅空氣、溫度及水才能孕育生命，所以其實我哋係得天獨厚。」



她說歌曲曲風原本走較傳統風格，但負責編曲和監製的徐浩覺得在歌曲滲入R&B和Soul元素會更適合她。新歌MV於東京取景，Gladys開心地說：「我覺得東京有好多好靚、好夢幻嘅地方，希望可以營造出所想像出來嘅畫面，好似一片蔚藍嘅天空、一望無際嘅大海，同好有夢幻感覺嘅煙花。」



Gladys去過東京十次以上，今次到了從未去過的地方，覺得新奇有趣：「印象最深刻係水族館，好靚，但我們只係拍攝水母，本來外面有海豚表演，又有好多大鯊魚，真係好想留低睇，不過最後都被同事拉走，唉！」她笑言希望下次會有一個講述鯊魚的MV，可以再到水族館拍攝。工作過後，她特別多留一日在東京掃貨，笑言：「一場來到，冇理由急住走，所以好唔小心『跌咗啲錢』，喺一個時間壓力下，人總是比較容易消費，哈哈！」



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