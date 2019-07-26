受台灣文青風感染！黃妍出道一年變成點？

歌手黃妍（Cath）出道一年，即有機會挑戰個人舞台，其首個個人售票音樂會《黃妍說音樂會》將於10月舉行。懂作曲填詞，憑藉自學結他的技藝，膽粗粗的Cath便四出找機會演出，或在網絡上分享她翻唱的作品，Cath向來受台灣文青風感染，對台灣唱作歌手的音樂甚為熱愛，如周杰倫、陳綺貞、魏如萱、盧廣仲等，都是Cath崇拜的歌手，去年她簽約唱片公司，由Busker搖身一變成為唱作歌手，Cath有幸找到台灣著名監製鍾成虎老師加持，她亦多次到台灣取景拍攝其唱片封面、宣傳照及MV，可謂跟台灣甚有淵源。



過去一年，Cath的作品不少，出道一年，將面對全新挑戰開騷，她坦言緊張到不得了：「去年我是以新人身份，為小塵埃於Music Zone的個唱擔任暖場嘉賓，沒想到一年後我可以再次回到同一個舞台，而且是以主角身份出現，實在太奇妙，也太不可思議。」她續說：「為我舉行個唱這個舉動，是需要很大的勇氣，實在很感謝公司對我這麼有信心。」她説過去每次演出，都從監製、音樂人或歌手身上學習很多，每一次演出都是讓她進步的一個機會。她說：「想讓大家看到出道一年後的黃妍如何的改變，我會視為蛻變的起點，很希望大家跟我一起起跑，跟我一起進步，一起行落去。」演唱會的名字，亦是以她8月將推出首張個人專輯《黃妍說》作命名。

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