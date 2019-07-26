豪搞細仔百日宴　諸葛紫岐Fit爆身材老公錫

名媛諸葛紫岐（Marie）與老公Neway太子爺薛嘉麟（Ernie）假港麗酒店為細仔Andersen舉行百日宴，筵開22圍 ，薛嘉麟表示今次以馬戲團為主題，寓意一家人開開心心幸福快樂，而且5歲的大仔薛華韜（Arthur）鍾意旋轉木馬，問細仔係咪容易湊？Marie話：「好好湊，因為已經有一個，有經驗，依家冇咁緊張，同埋佢好乖，食完奶就瞓覺，不過就未戒夜奶，三個鐘頭要食一次，所以成日冇覺好瞓。（想佢叫邊毎先？）叫哥哥，哥哥成日同佢話叫佢先，唔好叫爹哋媽咪。」



大仔為細佬揀名



薛嘉麟表示細仔已改中文名，會稍後公布，原來個名係大仔改添：「我哋畀咗四個名佢揀，佢揀咗就用佢嗰個，都要專重佢，哥哥真係好錫細佬，一路都好照顧佢，冇咩呷醋，試過有次去旅行落大雨，細佬啲衫放喺露台曬，佢即刻走去收衫，驚淋濕，好為細佬着想。」問會否想再追個女？薛嘉麟即笑言要問細仔意見先。



低調産二胎有因



Marie表示今次生第二胎保密功夫做到足，成功火速收身：「幾開心Keep到咁嘅身材。」問之前為何不公布懷孕消息，因而被指搵代母生？薛嘉麟解釋：「其實唔想佢有咁大壓力，生第一胎嗰時佢好大壓，生產後情緒波動比較大，今次有咗經驗，唔想有壓力，想所多啲空間佢，等佢舒服啲，希望處理得好啲。對哥哥我哋都灌輸咗好多嘢畀佢，所以哥哥錫細佬唔係必然。」



太太永遠排首位



問Marie有何收身妙法？薛嘉麟搶答：「將啲嘢畀晒我食，唔好嘅嘢都畀埋我食。」而兩個囝囝喺屋企都咁有地位。Marie被問依家老公地位排第幾？薛嘉麟再搶答：「冇所謂，總之太太喺我心目中排首位，我喺太太生活中有地位就得。」



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