港姐外景：黃嘉雯廖倬竩築地掃場似放監

《2019香港小姐競選》中的15名候選佳麗繼續在東京各區分批拍攝，其中8名佳麗就到了築地和表參道取景拍攝，餘下佳麗則去了自由之丘。東京表參道屬名店潮聖區，一班佳麗前往拍攝行街鏡頭，有得睇冇得買，認真吊癮，而周圍的市民亦駐足觀看及用手機拍照。



直至下午，她們再跟旅遊節目主持周奕瑋到了築地，鏡頭下捕捉佳麗有否能力做飲節目主持，當中又要食魚生和海鮮等。周奕瑋之後與廖倬竩和黃嘉雯齊齊受訪，面對美食當前，人人絕不忍口，瘋狂程度就連周奕瑋亦佩服，問對班佳麗的評價？他說：「佢哋真係冇港姐包伏，食得好黐線，仲黐過我呀！當中最勁係陳熙蕊同廖倬竩，佢兩個直情可做飲食節目主持！」



周奕瑋好奇問廖倬竩不用忍口？點減肥？廖倬竩說：「我都唔想係最為食嗰個，但冇辦法，雖然要減肥，但就一係唔食，一食就唔會忍口！（可覺自己係肥妹？）我都係正常Size女仔啫！」在旁的周奕瑋自稱是來拯救這班佳麗，他笑言：「見佢哋狂食嘢好似放監咁，遲啲佢哋同麥明詩、馮盈盈拍嘢時就冇啖好食！（最欣賞邊個佳麗？）我就有私心嘅，唔鍾意女仔對腳長過我，所以我只會選身形同我差唔多嘅陳熙蕊，佢嘅食相真係好出眾，不過重點係佢矮過我！」對被指瘋狂食嘢似放監，黃嘉雯笑言平時都唔太忍口：「我遇到鍾意食嘅嘢都照食，不過跟住周奕瑋都學到好多嘢，畀好多貼士我哋，拍食嘅節目唔可以只話好食，要分層次！」



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