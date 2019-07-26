港姐外景：下月一日挑戰泳裝　姚羽嘉要減2kg

港姐楊慧敏（Mina）和姚羽嘉隨港姐大隊到了表參道拍攝，行程緊密，根本冇時間購物，所以一班女仔只可以Window Shopping，問有得睇冇得買可有心癢？Mina說：「表參道買名牌係富人區，唔係我嘅Style，我平時嚟都少行呢度，所以冇唔開心嘅，雖然女仔鍾意買嘢，但今次嚟係拍嘢同學嘢，唔會唔開心！（愛Shopping？）有需要先買，事前列清單，怕自己失控！試過喺屋企附近商場，嗰度啲嘢好平，成日都會亂買嘢，（花最多錢買乜？）零食囉，乾果嗰啲，都好貴！」



至於姚羽嘉就最愛買化妝品，她笑言：「買食嘅嘢都鍾意，賺到錢先會買自己鍾意嘅嘢！」由於8月1號就要着泳裝出記者會，問二人如何Keep Fit？她們稱沒有太多時間做運動，姚羽嘉說：「想決賽前減兩公斤！」而Mina則想再練吓個腹股，想線條再明顯啲。



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