《白色強人》32.1收視　郭晉安希望拍續集

藝人郭晉安、馬國明、李佳芯、唐詩詠、何廣沛和黃嘉樂等，晚上現身電視城，出席劇集《白色強人》祝捷晚宴，大會筵開十圍，席場面熱鬧。該劇大結局7天跨平台總收視32.1點，吸引超過2,100,000觀眾收看，台前幕後可謂飲得杯落。他受訪時謂：「依家收視32.1點，多到0.9就好啦，收視愈多愈好。（開續集？）希望嘅，梗係原本班底啦，最好1年內，過兩、三年嘅話就拖得太耐，觀眾會淡忘。其實監製剪完片，都已經講要開續集。（你有檔期？）唔知㗎，不過要集齊咁多演員都幾難，大家都好忙。」



談到早前與11歲兒子往歐遊，他說：「其實我想佢認識唔同種族嘅生活，估唔到佢又幾捱得，有時落咗火車要推個篋行15分鐘。（下次兩仔爺想再有咩挑戰？）遲啲想去凍啲嘅地方。（囡囡冇呷醋？）我爭佢1次（旅行）囉，佢係一個好窩心嘅女仔，明白冇詐型。（太太冇擔心你哋？）日日報平安，最難忘係喺意大利拿玻里見到好多難民，旁人提醒我哋連手錶都唔好帶，最好連袋都唔孭，免得被搶，不過我哋唔係留得耐，全程都OK嘅。」

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