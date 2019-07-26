揀唐詩詠定李佳芯？馬國明兩個都要

藝人馬國明出席劇集《白色強人》祝捷晚會。對於開拍續集，他說：「要睇吓編審嘅心思，如果佢哋覺得故事已經去到好盡，就無謂勉強落去，留番個靚嘅結尾就好嘞，但如果真係開拍續集嘅話我都好樂意，今次拍得好開心。（大家對你揀唐詩詠同李佳芯有好意見。）每個人都可以有唔同嘅睇法，總之各有各好，如果問我嘅話，Why not both？（李佳芯話劇情交代佢死咗，冇得拍續集。）咩啫，交代聽到槍聲之嘛，可能佢搶咗支槍呢！」



稍後馬國明將會為劇集《使徒行者3》開工。談到準備工作，他說：「因為上一集結尾交代我要為哥哥陳豪報仇，所以我用咗啲時間去重溫劇情，尤其係陳豪嗰條線。（首次現反派？）真係冇認真試過，未知點但都好期待。（體能訓練？）可能都要跑街，但係槍戰戲比較多。」



接內地騷搵銀



提到他透露自己接了幾場內地登台騷，雖然發生任達華遇襲事件，但他不是太擔心人生安全：「其中一場夥拍蕭正楠，佢話會着盔甲，有咩事推佢出去頂住先，哈哈！（喺內地有冇遇過啲熱情粉絲？）試過有次我喺夜店登台，台下有個客飲到好醉，竟然攞個榴槤掟上台，我見到個榴槤同佢大醉，真係忍唔住笑。」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。