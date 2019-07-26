張振朗為謝霆鋒學結他　遺憾冇睇演唱會

藝人張振朗、許靖韻等晚上現身電視城錄影《流行經典50年》，張振朗透露節目內會獻唱偶像謝霆鋒的《愛後餘生》：「以前試過扮佢，但今次想走自己嘅風格。霆鋒係我中學時代嘅巨星，我係因為佢先走去學彈結他。佢上次開演唱會，可惜我有冇時間去睇，阿哥同阿嫂話氣氛好好，全場high爆！」



問到他可考慮當歌手，張振朗坦言：「以前冇人知道我咁鍾意唱歌嘅，入咗行之後我又鍾意咗演戲，希望遲啲有機會唱啦。其實我都想唱多啲劇集主題曲，劇集《堅離地愛堅離地》主題曲係我唱，希望大家遲啲有機會聽到，依家睇住我演展昭先，一步一步嚟。」



強調冇被張致恒追求



同場的許靖韻被問到「師兄」張致恒（Steven）的桃色新聞，她坦言覺得震驚，亦為BOYZ的處男紅館騷剎停感可惜。談到與Steven的交往，她坦言彼此是朋友，但不清楚對方的感情狀況，亦強調Steven從沒追求她。至於會否慰問「被拖累」的關智斌（Kenny），她表示相信刻下應該有不少人聯絡他，故稍後才找對方傾談。



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