「D咪咪」垂頭喪氣　王麗嘉熱到歪嘴

藝人王敏德與名模太太馬詩慧的兩名女兒王曼喜及王麗嘉經常上載性感照派福利，備受網友關注。當中擁有34D Big爆身材、現年24歲的細女王麗嘉，更被宅男熱捧，早前她在網上大晒全裸照，惹來全城熱話，連爸爸王敏德被問及此事時亦搖搖頭稱好尷尬！



與媽咪傾唔停



縱使爸爸出到聲，但麗嘉一於懶理。日前，她在炎熱天氣下，以一身清涼打扮上陣，身穿黑色運動背心Bra Top出巡，雖然密冚事業線，但露臍晒纖腰吸睛。見她與媽咪及YouTuber「Pumpkin Jenn」在銅鑼灣街頭截的士，引來不少途人目光，但穿上Bra Top的麗嘉雙峰似乎承托力不足，明顯下垂，未如平日般堅挺。期間，她與媽咪邊等車邊傾偈，講到七情上面，皺眉之餘更連口都歪埋，又滿臉不耐煩地頻頻撩鼻、抺汗。由於良久未截到車，一行人最後索性步行離開。



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