《3日2夜》浸溫泉　阮嘉敏鄧以婷水着比併

《東張西望》靚女主持阮嘉敏，早前偕鄧以婷（Irina）拍攝無綫節目《3日2夜》，到日本島根浸溫泉，在鏡頭前大晒比堅尼！兩位好姊妹同屬有料之人，難免互撼，問到覺得哪個身材較好？嘉敏說：「我覺得各有各好！我好鍾意佢嘅身材，因為佢好高，我鍾意女仔高啲。我生得矮，只有163cm，佢有170cm，又高又白雪雪，我就嬌小啲、的骰啲，希望大家覺得我可愛啦！」並大讚對方是長腿姐姐：「好靚、好女神！」



戒飯瘋狂做Gym



首次拍旅遊節目便要晒泳裝，嘉敏自爆出發前一個月已瘋狂做健身，晚餐只吃白肉和番茄仔，完全戒飯，有時健身後還會落樓跑步，她說：「Irina成日問我着泳裝緊唔緊張，我都有問番佢，佢話覺得我緊張啲，因為佢已經拍過三次！」她自覺開心居多：「因為我同佢係好朋友，拍攝過程好似玩咁，唔似真係拍節目。平時我哋喺香港出街食飯都係講無聊、低能嘢，節目都係做番平日咁，自己睇番宣傳片，都覺得我哋兩個把聲好嘈。」她覺得好友能一同去旅行兼拍成節目，甚有紀念價值，是一個好好的回憶。

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