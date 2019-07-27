為音樂離家出走！丁噹憶當年住台北5坪鳥籠

由「全民情歌天后」丁噹主演的音樂劇《搭錯車》歷經台北、台中、高雄、廈門、多倫多、溫哥華等10城13場演出，將會暫作休息，直至九月再在高雄歌劇院公演。丁噹也趕在農曆七月前忙搬家，知道阿美（音樂劇角色）忙「房事」，劇組也紛紛獻計「入宅習俗」，從看日子搬家、方位、風水、習俗等，為求慎重，第一次祭拜地基主，祈求一切平安順利。



「家」對丁噹來說：「家是避風港，工作很累時，一回到家就很舒服，所以家的乾淨與舒適感很重要。」當年「離家出走」剛到打拚台北的女孩，在台北租了5坪的小套房，小小的生活空間行動大不易，房間只夠放一張床，收拾行李時，行李箱無法張開的空間，她說：「穿衣服得彎着腰，洗澡和洗臉共用一個水龍頭，每回洗澡就得拿起蓮蓬頭裝在水龍頭，馬桶、水管不通自己修。」雖然住在「鳥籠」，但她為了最愛的音樂，心裏卻很知足。她從小套房搬到30坪的租屋，雖然是租屋仍斥資百萬裝潢，打造現代田園風格，就是希望工作回到家能有「家」的歸屬感。



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