唔敢接9月紅館空檔　Kolor爆15周年有嘢搞

樂隊Kolor在旺角麥花臣場館開騷，獲樂隊Dear Jane的Tim、Howie，野佬的小胡等人到場支持。一開始由師弟樂隊Revery暖場，之後他們以《天地會》掀開序幕，全場即high爆企起身，主音Sammy跟大家打招呼表示：「上次又係喺呢個台同大家講bye bye，sorry隔咗3年咁耐再開騷，下次唔會咁耐㗎啦！」全場即歡呼。他們又講到今晚會唱番十幾年前的歌：「諗起之前一直返正職一直做音樂，雖然依家都係，但好開心可以繼續做到自己鍾意嘅嘢。」期間他們又宣布明年會再開騷，全場即拍手歡呼！來到encore環節，最後他們以《留言短訊》結束演唱會。



騷前受訪時，主音Sammy表示今次時間安排得好好：「上星期練好晒歌，所以今個星期可以專心休息。」但他們又笑言其實好忙：「因為要專心分飛，最難搞，好似擺酒咁，呢個唔可以同嗰個坐，但終於搞掂晒啦。」講到他們一身的民族造型，他們表示個唱會由原始唱到都市，再去番原始，又講到3年冇開騷：「呢幾日好多感覺浮返出嚟，諗下點回饋fans，不過今日就冇嘉賓，我哋會由頭唱落尾。」



Kolor又預告會再開騷，問到可會接9月紅館空檔？他們笑言：「唔會啦，未得，唔夠時間，太快，驚練唔切，其實下年係我哋15周年，有啲嘢傾緊，好大機會成事，但唔可以講邊度住，費事講咗又唔係。」講到太太盧巧音做和音，Sammy表示：「佢係我哋今日背後嘅女人，唯一嘅和音女人，因為錄歌時佢有份唱，佢都忍唔住入去錄音室唱，所以今次請埋佢上嚟一齊玩，仲有其他樂隊嘅人擔任和音。」



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