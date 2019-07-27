預告除衫晒肌引粉絲　八三夭想開紅館騷

台灣樂團八三夭日前來港在旺角麥花臣場館舉行巡迴演唱會香港場，演唱會以《飢餓遊戲》揭開序曲，主唱阿璞又獻唱由周華健主唱的經典電視劇《倚天屠龍記》廣東話主題曲《刀劍如夢》，歌曲改編成搖滾版，令觀眾十分驚喜，掀起高潮！其後他們一口氣連唱多首作品，阿璞說：「這次是我們第三次來麥花臣，上次來還只有七成滿，想不到這次是全場爆滿！終於可以看到麥花臣塞滿人的樣子！」



其後八三夭驚喜從場地後方出現並踏上於地面觀眾席中央的小舞台，跟歌迷作超近距離接觸，感覺像被歌迷四邊包圍，結他手劉逼笑説喜歡被全世界包圍的感覺，阿電也說：「我享受了一年份的虛榮感！」阿璞更分享了到步香港時的坐車小故事：「我們到的時候由機場坐車去飯店，結果司機開錯了地方，我們問司機現在是去哪個方向，司機跟我們說去紅磡！」說罷全場呼喊「紅館！紅館！」氣氛超熱烈！他們感謝粉絲的支持，希望常常可以來香港，下次再去更大的場館！



「安哥」環節他們再唱出多首大熱金曲，唱到high爆歌曲《東區東區》時全員下台於通道上表演跟觀眾擊掌互動，令觀眾印陷入瘋狂，阿電更被全場起哄「脫掉！脫掉！」要他「Show肌」，最後大家約定如果有一天真的可以去到紅館，就跟小橘一起「脫掉」，十分搞笑！最後演出後場地開燈但觀眾仍不肯散去大叫Encore，八三夭於是再次上台Encore即興帶來《老教室》，全場再次大合唱。



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