東方日報C1：張致恒腳踏N船同居女友以死控訴

被封「新一代世紀賤男」的藝人張致恒（Steven），宣布未婚做爸爸喜事，結果引爆連串荒淫糗事，五年內被爆一腳搭幾船！一個為他生仔將結婚，一個跟他同居被騙是「現任女友」，還有為數不清的「小四」、「小五」，就連過氣前度莊端兒亦慘變四角關係！他的感情生活七國咁亂，被一眾受害人群起圍攻，有人更以死控訴賤男！



曾直認「性上癮」兼有無數次「偷食」前科的張致恒，前日失驚無神在網上宣布與粉絲雯雯的婚訊，更認今年四月已做爸爸，上載囝囝百日宴一家三口的溫馨合照。他似為被標籤「賤男」自辯：「以往自己年少輕狂，但好感激未婚妻雯雯事事包容。」並揚言努力工作賺錢，盡力將最好的教育給小朋友。他發表「修心養性」宣言後，即引爆連串「女友」出來數臭他是「渣男」、「大話精」，騙財騙色！



日前Send「愛我」短訊



Steven「舊愛」、舞台劇演員梁皓恩（April）自爆未分手，在社交網發出恐怖控訴：「點解忽然世界末日？我怕過唔到今晚，被偷走的那五年。」發文一出，令朋友及網友極度擔心，更觸發多名自稱是「受害」女子留言，指證Steven腳踏多船：「真的不知道有多少個女孩子被玩的團團轉，被大話精一直騙。」



April驚聞Steven結婚生仔，但竟被蒙在鼓裏，她在Steven上載全家福的發文下留言謾罵：「我呢？你會唔會覺得你有嘢要同我講？你想逃避到幾時？一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有嘢都仲喺我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲爭我好多錢，Right？你唔打畀我嘅話，醫院見。」揚言頂唔順想尋死的她，整夜由朋友陪伴開解，情緒才穩定下來。聲稱會返回與Steven同居愛巢的她昨日凌晨以短訊回覆記者，字裏行間表現得相當驚訝：「我哋前兩日都仲喺埋一齊，我都想知發生咩事啊，你哋有冇人搵到佢？」又說：「問題係我都未搵到佢，都唔知發生咩事，好恐怖啊！」



仍未接受事實



她透露今年曾與Steven分開，但早前復合，更驚爆大前日才見過面，對男方的行蹤瞭如指掌：「佢出發去泰國同關智斌拍嘢之前之後都有訊息聯絡。（知佢同雯雯生咗BB？）我完全唔知道發生咩事，唔識，我都係今日先知。（Steven瞞住你偷食？）點計都係，上年同佢好地地，我哋所有朋友都知道。事情太突然，好混亂，佢仲未同我聯絡嘅話，坦白講我仲係唔係好相信見到嘅嘢，完全相信唔到。（依家會點樣形容Steven呢個人？）真心唔知應該點答，前兩日仲見緊……」



April鬧爆被Steven呃到透的同時，疑似「小四」Moon與「小五」Maggie「自行引爆」曾被男方欺騙。Moon曾發現Steven偷食，並指他聲稱與雯雯是一夜情關係，但被雯雯以BB作威脅。她要求April私訊回覆，因為還有兩名受害者在等她。至於被指「小五」的Maggie，事後否認與Steven有關係。



返港即潛水



從April控訴「被偷走的那五年」推斷，2016年Steven被拍得偷嗒台妹Doris後宣布與莊端兒分手，故April當年已介入Steven與莊端兒的感情，換言之「性上癮」的Steven慣性一腳踏幾船，難怪被網友大罵「人渣中嘅人渣」，形象徹底破產。

據知，日前他與關智斌到布吉拍攝演唱會宣傳片，爆出醜聞後，他完成工作即與關智斌分道揚鑣，返港後即龜縮潛水。



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