B.Gs冇拆夥！周汶希盤骨移位成年冇跳舞

組合B.Gs隊員Yona（方堯）、CC（鄒莉盈）、心心（霍柔心），早前為新歌《戀愛三部曲》搞慈善簽唱會，這是三人首次推出個人單曲，一眾圈中好友如藝人王敏德、李日朗、羅鈞滿，音樂人張家誠、張佳添和填詞人陳刀亦有到場支持，現場又有不少粉絲撐場，相當熱鬧。台上即場獻唱《與你一起》、《不敢打攪你》和《落單的公主》三首新歌，並載歌載舞，她們說：「我哋B.Gs從來冇拆夥，出單人歌只係新嘗試，將來每一個成員都有機會出個人歌曲，但B.Gs依然係會繼續齊上齊落，唔會分開嘅。」



早前隊員周汶希受傷盆骨移位，近一整年不能在台上跳舞，其他隊友都無怨言，她們在台上發表感言之際，一眾粉絲突然走上台為周汶希送上生日蛋糕，汶希即感動爆喊，坦言真的被感動了。被問到三人推出個人歌曲後有何計劃，心心說：「其實已準備錄第二首歌，但幾時推就暫時未定。」CC亦說：「現已常操體能練舞，下首歌有可能會是快歌。」Yona則說：「我自己一個唱歌真係有啲壓力，未來下半年都應該會放在拍戲同團體較多，希望到年底B.Gs可以有新歌送畀大家啦！」

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