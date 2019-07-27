唔願做旅遊主持　岑樂怡黃溢濠各自有苦衷

由藝人岑樂怡（阿妹）及黃溢濠（濠B）主持的ViuTV旅遊節目《富士山朝聖之旅》將於明日（28號）播出，兩人飛到日本走訪多個縣市，首次主持旅遊節目的濠B坦言：「當收到搵我做主持嘅時候，其實我有諗過唔做，因為我本身口才唔係特別好，做開演員點會有人搵我做主持，之後諗深一層，除咗演員身份，都可以開發多個主持身份。」而富主持旅遊節目經驗的阿妹竟然也感到壓力：「出發前好驚要由我主導，咁個節目就唔好睇，所以我要溢濠嘗試做開頭，之後佢都上手做得好好。」



期間兩人更挑戰玩滑翔傘，濠B直呼好驚：「可能講解安全措施嘅工作人員係講日文，所以冇安全感，當時用咗好長時間先踏出第一步，咁大個仔先知原來自己畏高，最後幾經辛苦終於玩完，到時睇節目就睇到我嘅英姿！」而阿妹更忍不住喊：「我一飛出去就即刻喊，唔係因為凍同驚，而係覺得好Amazing！富士山就喺我眼前，感覺大自然好靚！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

