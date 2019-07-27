新劇熱播　IU狂晒靚衫變身柯德莉夏萍

韓國女歌手IU與呂珍九合演的tvN韓劇《德魯納酒店》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，上周六播出的第3集，更創下8.281%收視新高，除了榮登同時段節目收視冠軍，更連續兩周勇奪「最具話題電視劇排行榜」冠軍，而IU與呂珍九更分膺「電視劇最具話題演員排行榜」第一及第二位。



《德魯納酒店》講述位於首爾中區的「德魯納酒店」，是一家只招待鬼魂的旅店。IU飾演的張滿月是德魯納酒店社長，為了彌補過錯，她的生命不會流逝，被束縛在酒店裡長達千年；看似平凡的具燦成（呂珍九飾）是新任酒店經理，為守護社長而不惜一切，也是張滿月能否離開酒店的關鍵。



今晚將播出第5集，電視台公開新劇照造勢，飾演酒店老闆的IU於劇中十分奢侈，經常花錢買靚衫及靚車，而每集也出動多款靚衫的IU，今晚更會穿上黑色連身裙，變身已故荷里活著名女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）的經典造型登場，她更搞笑地問飾演酒店經理的品珍九：「為何只有十根手指？咁戴戒指咪只能戴十隻囉！」



而《德魯納酒店》的OST《Another Day》亦連續八天穩佔音源網站Melon每日搜尋榜一位；泰妍獻唱的插曲《名為你的詩》公開首天更以「All Kill」成績霸佔Genie及Mnet等九大音源榜冠軍。