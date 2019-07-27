螢幕情侶有錢途　拍住上搵真銀！

劇集叫好，觀眾受落的男女藝人，明知不是真情侶，打正旗號走螢幕情侶路線，依然大有好錢途，拍住上登台、做節目，甚至做生意，螢幕情侶搵食有妙法！



王浩信唐詩詠



早年王浩信和唐詩詠合作劇集《不懂撒嬌的女人》，劇中唐詩詠（飾Cherry）與王浩信（飾Saving）一段未能開花的結果，睇到觀眾眼濕濕，造就這對螢幕情侶誕生，他們不單做戲有火花，後來更發展到做生意上，夾份投資開cafe做老闆，拍住進軍飲食業。



鄭世豪陳偉琪



無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》疑似戲假情真的鄭世豪（飾細龍生）與陳偉琪（飾細龍太），早前被發現到尖沙咀私會食飯，原來是傾合作，準備以「情侶檔」姿態接Job搵真銀，現實中的鄭世豪是人夫身份，難得與陳偉琪幕前夫妻甚為入屋，未來將會是最佳拍檔。



林淑敏許家傑



《愛．回家之開心速遞》另一對螢幕情侶，肯定是林淑敏（飾大小姐）和許家傑（飾送水輝），這對「情侶」早就扎根於觀眾心中，兩人不時玩直播吸粉絲。早前她們便孖着接拍多條宣傳護眼、有營健康美食和推廣身心健康的短片，大小姐還表示未夠，希望愈多愈好。



麥美恩許文軒



藝人麥美恩作風傻大姐，性格深受觀眾喜愛，被網友激讚「girlfriendable」，2017年她與娛樂新聞主播許文軒經常出雙入對而傳出緋聞，許文軒上《流行經典50年》時，麥美恩坐在觀眾席又舉牌又送飛吻，被觀眾受落，麥美恩除推薦緋聞男友做《粵講粵㜺鬼》節目，今年初又孖住主持《勁歌金曲》，合拍的他們，工作上拍住上。



黎諾懿李佳芯



藝人黎諾懿與李佳芯合作劇集《BB來了》收視理想，兩人形象健康，成功入屋，黎諾懿更因此獲得入行以來首個綜藝節目《懿想得到》，黎諾懿立即預拍檔李佳芯一份，其中一集便邀李佳芯同遊出走，而預告今年十月，將原班陣容拍攝《BB來了》續集，合拍無間斷。



蔡思貝余德丞



藝人蔡思貝和余德丞因合作旅遊節目《緬甸奇幻旅程》後，一直以情侶檔示人，而觀眾又出奇受落，兩人多番合體出席活動搵真錢，並計劃食住旅遊節目條水，預告下年再夥拍一起拍旅遊節目。



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