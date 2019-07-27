大話精兼玩女？舊愛「結盟」唱衰張致恒

藝人張致恒（Steven）最近是非纏身，宣布未婚做爸爸喜事，結果引爆連串荒淫糗事，五年內被爆一腳搭幾船，被封「新一代世紀賤男」！點知今日Steven三位圈外舊愛就「結盟」數臭佢，指控佢講大話、卸膊、借錢唔還、玩女等，當中「小四」Moon更大爆另一舊愛、舞台劇演員梁皓恩（April）有很嚴重的抑鬱，令Steven的桃色風波更多是非。



除咗「小四」Moon，另外仲有S小姐及C小姐，佢哋分別喺今年3、4月等時間同時與Steven拍拖，當中來自東莞、28歲的Moon自爆與Steven拍拖時，對方表示自己已同April分手，加上又成日帶佢出嚟見朋友及經理人等，令Moon一直以為自己係大婆。可惜6月時佢喺社交網發現有C小姐，Steven就呃佢對方有男朋友，叫佢唔好多心。去到7月，佢就發現Steven未婚妻、粉絲雯雯嘅存在，Steven解釋指佢同雯雯一年前開始，同佢曾經玩玩吓，點知對方唔小心懷孕兼堅持生B，Steven自己每日都被雯雯威脅要長伴身旁，講到係受害者咁，當時深愛Steven嘅Moon亦曾私信雯雯。



直到Steven在25日公布「喜訊」前席，Steven續向Moon表示公司要佢同Moon分開，然後佢要對雯雯負責任，不過佢自己唔可能會同雯雯結婚云云，轉個頭Steven就宣布訂婚及已做爸爸，Moon就即刻搵C小姐，坦白其實二人未分手等，亦曾聯絡April，怕對方會做傻事。





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