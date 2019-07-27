力撐卓林乖女！吳綺莉自爆「被賣」都唔知

藝人吳綺莉（Elaine）與女兒卓林母女關係至今雖未有好轉，更有一年多沒有見面，但因為參演一套ViuTV新劇《理想國》，Elaine改變急躁性格，放緩態度與女兒相處，成功保持到母女間定時有Whatsapp問候。Elaine透露已沒再給予金錢支援卓林，放手讓女兒自食其力，好等她於成長階段體驗生活。



「佢激過我好多」



其實兩母女的「暴風歲月」一樣精彩，Elaine在17歲當選亞姐冠軍後踏入娛樂圈，形容自己當年「戇居居」，雖則26歲未婚產女，但相比女兒18歲便宣布「出櫃」、19歲更與外籍女友Andi結婚，Elaine認為女兒活得比她更激！但作為母親的她，對於卓林的行為其實是體諒的，她稱：「我同個女性格都好似，一樣咁硬頸，但我個女本質係乖，自己17歲選亞姐，乜都冇諗，以為請助手點知畀人提名去選亞姐，人哋賺咗筆幾萬銀提名費，『被賣』都唔知，哈哈！（個女又離家出走、又結婚激過你？）佢激過我好多，但都係嗰句，經歷入面學到嘢，我個女都係20歲咋，除非要養成頭家嗰啲特別叻，好生性，否則由16到26歲冇乜家庭負擔嘅年輕人，一般唔知自己想點！」



「唔好咁易受人影響」



多年來性格都是衝動派的Elaine，如令學會了凡事放慢、放緩去處理，所以跟卓林關係未有惡化，但問到與Andi的關係就未有多講，明顯是未能接受這位「新抱」。她說：「我嘅思想正面咗好多！（幫到你同女兒溝通？）不如咁講，唔會有惡化情形。（同個女傾啲乜嘢？）冇㗎，叫佢自己照顧好自己，唔好咁易受人影響，同埋要畀佢知我係愛佢嘅！（有冇畀錢佢使？）冇啦！向好方面諗啦，每個人都要有經歷，咪當係佢其中一個經歷啦！（有冇見面？）好耐冇見佢啦，只係社交平台或新聞先見佢。（接受Andi嗎？）除咗我隻貓同我個女，其他人我唔講啦，你話我自私乜都好啦！」



拍新劇大有得着



Elaine在以未來為題材的新劇《理想國》飾演媽媽，有一個9歲機械人兒子，戲中母子溝通方式都很現代，從中啟發了她的待人處事態度，大有得着，她稱：「人係每個十年轉一個世代，依家啲小朋友同我哋舊時唔同，好叻駁嘴，成日攞住部電話，郁吓同你講人權，唔似得我哋以前，畀老師體罰都覺得好合理，所以同新一代溝通，係要用現代方式！」



從劇本中學習



問到多年沒拍劇，今次拍攝是否習慣時，Elaine直言很感恩：「因為拍個過程都幾沉重，幾難做，好彩冇人搞搞震引我笑！（拍攝時遇上女兒離家出走，心情可有影響？）唔關事嘅，我接呢個劇係因為好反映到依家小朋友、大人同家人之間嘅心態，佢哋遇到嘅壓力，而面對親人就會將脾氣發出嚟，硬碰硬，家庭問題就係咁嚟，所以呢個劇本令我可以抽離，學習點去面對，係有啟發，亦係最大得着！」



冇話唔想搵個伴



女兒長大離家，可有諗過拍拖填補一下突虛？Elaine笑言：「呢樣嘢難過你搵工，我長時間一個人渡過咁多家庭問題，都要啱先得嘅。（想搵個伴嗎？）從來冇話過唔想，但唔好為咗拍拖而拍拖。（條件？）我5呎10，高度同我平頭都唔太難搵，但年紀細過我反而要諗吓！」



服裝： I.T（上衣）

鞋：Giuseppe Zanotti

場地： Stadium

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