C小姐現身！爆張致恒借錢唔還

藝人張致恒（Steven）日前宣布未婚做爸爸，隨即爆出連串荒淫事件，仲指佢一腳搭幾船，包括有未婚妻雯雯、舞台劇演員梁皓恩（April）、圈外「女友」Moon、C小姐及S小姐，關係七國咁亂！



據知呢位C小姐係香港人，外型甜美，佢指同Steven在去年11月時開始玩曖昧，今年3、4月開始拍拖，兩個有影過攬到實嘅親蜜合照，6月時C小姐曾在社交網甫出同Steven嘅情侶鞋照，並留言：「好好好開心 好好好感動加油呀！我會一直支持你。」而Steven 4月做爸爸，6月時、即其囝囝剛兩個月大，都仍然同C小姐拍拖，其間C小姐稱Steven借咗佢$3,000至今未還，亦有Steven向佢借錢嘅語音訊息。



C小姐又提到佢透過社交網「捉姦」，發現Moon的存在，亦收到過Moon嘅私訊，惟Steven向其表示Moon係記者，曾告誡佢唔好回覆Moon。而Steven就在公布婚訊前一日（24日）向佢攤牌，坦言粉絲雯雯已為佢生仔，對方並發現Steven同April、Moon等藕斷絲連，雯雯要爆料，所以Steven就同C小姐講唔好介意，希望佢唔好嬲，因為唔能夠同佢繼續一齊。事後，C小姐與Moon發現有咁多個受害者，而Steven亦冇再搵佢，亦唔想再跟Steven接觸，只希望能取回$3,000借款。





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

