遇到張致恒當渡劫　小四Moon失意返大陸

藝人張致恒（Steven）近日是非纏身，宣布未婚做爸爸，點知引爆連串負面新聞，被爆出五年內被爆一腳搭N船，而當中「小四」Moon更數臭Steven，指除咗佢之外，仲有其他受害者！



今日東網聯絡上Moon，就Steven一腳搭幾船作出回應，佢指Steven公開同雯雯戀情之前有同佢聯絡，佢話：「公開前幾個小時都在跟我打電話，說不會丟下我，說不會跟雯雯結婚。」更指對方冇爭佢錢，亦都冇明確同佢講分手。



問到最後幾時同Steven聯絡？佢話大約係7月11日左右，問到係咪對佢好心碎，點樣睇Steven？她說：「我的朋友跟我說，生活係咁啦，唔死就已經畀面你了。我對他失不失望，沒有甚麼意義吧，因為太多人對他失望。（你同佢有冇聯絡？）公開之後他沒有覆我微信，也都沒有覆其他女生。（依家佢前途冇晒，會覺得可惜？）那是他的事呀，做任何事不考慮後果，他在做這些行為的時候怎樣不考慮演藝前途。（你對佢已死心？）留着過年呀？（如果佢再搵你，你會同佢講咩？）唔回應了！」她又指已經好幾日冇瞓覺，好想事情快啲結束。」Moon又透露自己依家要返大陸，未知係咪想冷靜呢？



而另邊廂，佢IG亦再度發文指覺得自己每日瞓唔夠一個鐘，覺得自己就快：「等不到的周一見，這麼多天，每天睡不到一小時，感覺自己快死了，我今年的生日願望本來是：所求皆如願，所行化坦途。遇到這樣的人，就當渡劫吧。」



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