太太懷孕時照顧不周　森美自責唔夠體貼

藝人森美到尖沙咀出席活動，分享丈夫如何照顧孕婦太太，他直言雖然是多年前的事情，但依然歷歷在目：「因為我阿媽話生我嗰陣出血好多，令我有陰影，覺得生BB係好危險，到我太太懷孕嗰陣，我記得做錯過好多嘢，唔夠體貼，好似太太懷孕初期成日嘔，我就叫佢唔好嘔住啦！好多人，但其實邊有得忍？始終男人唔係佗B，唔能夠感受到個痛苦！我記得第一胎時好緊張，好擔心太太幾時穿羊水，點知就喺我送咗佢去睇醫生，返咗公司後突然發生，有啲驚險，但好在有醫生睇住。（有冇陪太太入產房？）有，但我驚血，只係望住佢上半身，唔敢周圍望，護士叫我剪臍帶，都好驚。（合埋眼剪？）唔得喎！剪錯阿仔第二度點算？差唔多咁，所以留番畀姑娘剪，到第二胎生女冇咁驚，先自己剪。」問會否再生BB？他表示會盡量防止意外發生，且現在有養小狗，可將愛分享給寵物。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。