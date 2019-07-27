潛水出意外！吳岱融唔舒服照撐鍾淑慧尋親

藝人吳岱融日前於沙巴潛水時遇意外，一度頭痛欲裂、呼吸困難，幸入院接受治療後無大礙，但由於仍有些不適，遂留在沙巴休息多兩日，昨晚才坐飛機回港，他返港後接受訪問，雖然坐飛機有氣壓問題，但他表示身體冇乜大問題，不過，之後都會再去做檢查。而今次沙巴之行，除了隨晨曦隊踢波、潛水之外，還有重頭行程，便是出席老婆鍾淑慧搞的沙巴「尋親之旅」宴！



因鍾淑慧父親原是沙巴人，但因離鄉別井四十年，與親友們失散，早前，她透過社交網尋回多位沙巴親友，估不到，當晚現身的共有七、八十人，筵開八席，大家開心相聚，她感覺極之興奮還表示：「真係好難得可以見番咁多親戚，今次有成七、八十人，但只係1／3，計埋移咗民去外國嘅、住喺其他城市嘅，應該有成二、三百人，真係好感動！以後要多啲嚟沙巴，因為可以探吓佢哋，嗰晚嘅心情實在難以形容。」



吳岱融抱恙現身尋親宴，亦相當盡興，席上，還高唱「有酒今朝醉」來大搞氣氛，他說：「依家感覺到自己係沙巴女婿，本來我老婆屋企諗只係幾個兄弟姊妹咋嘛，點知突然間多咗咁多親友，以後真係唔敢得罪老婆，哈哈！」



鍾淑慧則大讚老公相當之好，因潛水意外後，應好好休息，但為了陪她出席晚宴仍頂硬上，她謂：「真係有啲唔好意思，佢應該休息吓，但因為呢個聚會已經籌備咗好一段時間，加上難得聚埋到咁多親戚，真係好難去改，要佢喺唔係咁精神嘅情況下陪我嚟，真係唔該晒佢。」

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